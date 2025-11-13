Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε… poster τον Ταβάρες – Δείτε video

Onsports Team

Ο Κένεθ Φαρίντ στην Γαλλία έδειξε ένα δείγμα των ικανοτήτων του. Ο Αμερικανός συνέχισε στο πρώτο ημίχρονο της Μαδρίτης κόντρα στη Ρεάλ, με τον ίδιο ρυθμό. Έχοντας ουσία και θέαμα στο παιχνίδι του.

Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου μάλιστα, προσέφερε μία φάση που ξεσήκωσε όσους αγαπούν το μπάσκετ. Δέχτηκε την πάσα από τον Κώστα Σλούκα και δεν υπολόγισε καν τον Ταβάρες που ήταν κάτω απ’ το καλάθι. Σηκώθηκε και έκανε… poster τον ψηλό της «βασίλισσας».

Δείτε το εκπληκτικό κάρφωμα: