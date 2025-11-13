LIVE CHAT Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Η «μάχη» για τη 11η αγωνιστική

Ο Παναθηναϊκός χθες το πρωί άφησε πίσω του το Παρίσι και την νίκη επί της Παρί με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να... προσγειώνονται στη Μαδρίτη.

Ο Τούρκος τεχνικός, από την πρώτη στιγμή, ξεκαθάρισε στους "πράσινους" πως θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους ολοκληρωτικά ότι συνέβει στο Παρίσι και να επικεντρωθούν πλήρως στην αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:45).

Μια αναμέτρηση όπου ο βαθμός δυσκολίας της δεν έχει καμία σχέση με εκείνον του αγώνα της Τρίτης, με τον Παναθηναϊκό να έχει μεν καλύτερη ψυχολογία και μεγαλύτερη δυναμική, την Ρεάλ όμως να παίζει στην έδρα της και παράλληλα να έρχεται... πληγωμένη από την εκτός έδρας ήττα κόντρα στη Βαλένθια.

Η Ρεάλ βρίσκεται στο 5-5 μέχρι στιγμής μετρώντας δύο συνεχόμενες νίκες, πριν από την ήττα με τη Βαλένθια, αφού διέσυραν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ και εν συνεχεία πήραν το μεγάλο ντέρμπι και μάλιστα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα και για μία ακόμα φορά πρέει να διαχειριστεί τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχει, με τον Εργκίν αταμάν να... τρίβει τα χέρια του από το ντεμπούτο του Κένθε Φαρίντ και το πως ο έμπειρος παίκτης άλλαξε επίπεδο την ομάδα του, αλλά αυτό δεν τον σταματάει από το να είναι αποφασισμένος να "κυνηγήσει" ,μέχρι τέλους την νίκη.

