Γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι του και χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό ο Νίμπο
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 07:44
Άτυχος ο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο που υπέστη διάσειση και δε θα αγωνιστεί απένςντι στους «ερυθρόλευκους».

Τραυματισμός της τελευταίας στιγμής προέκυψε για την Αρμάνι Μιλάνο, πριν τον προγραμματισμένο (14/11, 21:30) αγώνα της με τον Ολυμπιακό, επί ιταλικού εδάφους, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Τζος Νίμπο είχε ατύχημα στ' αποδυτήρια του "UNIPOL FORUM", αρκετά σοβαρό μάλιστα, αφού ο 28χρονος Αμερικανός με σλοβενικό διαβατήριο σέντερ υπέστη διάσειση. Η απουσία του απέναντι στην ομάδα του Πειραιά είναι δεδομένη, όπως και αυτή του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Λορένζο Μπράουν.

Απέναντι στη Βιλερμπάν στο Μιλάνο, η Αρμάνι κατάφερε να πάρει τη νίκη με 80-72, χωρίς τον Έτορε Μεσίνα στον πάγκο της (αλλά με τον Τζουζέπε Ποέτα), αφού ο Ιταλός τεχνικός ήταν ασθενής.

Απέναντι στη γαλλική ομάδα δεν αγωνίστηκαν ο Μάρκο Γκούντουριτς (μυϊκή καταπόνηση), ο Σέιβον Σιλντς (ασθενής) και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ζακ ΛεΝτέι.



