Πράσινη «έκσταση» Σλούκα μετά το εξωπραγματικό ντεμπούτο του Φαρίντ - Φώναζε στα αποδυτήρια Manimal

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού «ηγήθηκε» των πανηγυρισμών στα αποδυτήρια μετά το «διπλό» στο Παρίσι

Το ίδιο ενθουσιασμένος με τον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά το φανταστικό ντεμπούτο του νέου σέντερ των «Πράσινων» είναι ο Κώστας Σλούκας ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα στα αποδυτήρια «τρελάθηκε» με τον θηριώδη ψηλό.

Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε το ματς στο Παρίσι με νταμπλ-νταμπλ (17π., 10ριμπ.) και μετά το φινάλε πήγε στα αποδυτήρια, όπου οι συμπαίκτες του του επιφύλασσαν θερμή υποδοχή.

Μπροστάρης στα «πράσινα» πανηγύρια ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας ο οποίος πήγε πάνω στον Φαρίντ και του φώναζε φανερά εκστασιασμένος «Manimal» που είναι το ψευδώνυμό του, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον καλωσορίσει ακόμη περισσότερο στην ομάδα.

