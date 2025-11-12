Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξέσπασμα Σλούκα - «Ναι ρε, δεν ξέρει ο προφεσόρ!» (video)
Βαγγέλης Στόλης
Οnsports Τeam 12 Νοεμβρίου 2025, 14:26
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague, επικρατώντας της Παρί 101-95 εκτός έδρας, σε ένα ματς που έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα, ανεβαίνοντας πλέον στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-4.

Μετά το τέλος του μεγάλου διπλού, ακολούθησαν πανηγυρισμοί και έντονα χαμόγελα στα αποδυτήρια των «πρασίνων». Όπως συνηθίζει, ο Εργκίν Αταμάν συγκέντρωσε τους παίκτες του για την καθιερωμένη ομιλία του, όπου συνεχάρη όλους για την εμφάνιση και την προσπάθεια που έφεραν τη σημαντική νίκη στη Γαλλία.

Κι εκεί, λίγο μετά το τέλος των λόγων του Τούρκου τεχνικού, ήρθε η στιγμή του Κώστα Σλούκα να κλέψει την παράσταση! Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού απευθύνθηκε προς τους συμπαίκτες του λέγοντας γελώντας: «Δεν ξέρει ρε ο προφεσόρ, δεν ξέρει!»

Δείτε το βίντεο:



Παναθηναϊκός AKTOR: Ξέσπασμα Σλούκα - «Ναι ρε, δεν ξέρει ο προφεσόρ!» (video)
