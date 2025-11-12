Σαμοντούροβ: «Να μπούμε δυνατά για το 2Χ2»

INTIME SPORTS

Το… σύνθημα για τον αγώνα με την Ρεάλ στη Μαδρίτη έδωσε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε κατά την αναχώρηση της «πράσινης» αποστολής από τη Γαλλία για την πρωτεύουσα της Ισπανίας και αναφέρθηκε στη νίκη επί της Παρί, αλλά και το ματς που ακολουθεί με τους «μερέγχες».

Συνοπτικά, ο νεαρός άσος μίλησε για:

Το ματς με τη Ρεάλ: «Θα είναι ένα δύσκολο ματς, το ξέρουμε, έχουμε ετοιμαστεί κατάλληλα. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι 40 λεπτά μέσα στο παιχνίδι και να είμαστε πάρα πολύ καλοί στην άμυνα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το ματς».

Το αν βοήθησε ψυχολογικά η νίκη στο Παρίσι και πώς αυτό θα φανεί στο γήπεδο: «Κάθε νίκη είναι σημαντική για την ομάδα. Μας δίνει ψυχολογία και μεγαλύτερη θέληση για το επόμενο ματς. Θα μπούμε πολύ δυνατά για να κάνουμε το 2 στα 2».

Το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε μετά από καιρό με καθαρό σέντερ: «Μας βοήθησε ο καινούριος μας ψηλός, μας έδωσε μεγάλες βοήθειες κι ελπίζω να συνεχίσει έτσι».

Το πώς έζησε τον Φαρίντ στις προπονήσεις: «Μια προπόνηση έχει κάνει μαζί μας, δεν τον έχω δει πολύ να πω την αλήθεια».