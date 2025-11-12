Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο Φαρίντ μας έδωσε αυτό που μας έλειπε» - Οι δηλώσεις του Αταμάν

INTIME SPORTS

Στη συνεισφορά που είχε ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι - «Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά στατιστικά», τόνισε ο Αμερικανός ψηλός.

Ο Παναθηναϊκός των χιλίων προβλημάτων, ο Παναθηναϊκός που θυμίζει... νοσοκομείο, βρήκε το κουράγιο, βρήκε τις λύσεις, βρήκε το ψυχικό σθένος και πήρε ένα τεράστιο «διπλό», επικρατώντας 101-95 της Παρί στη Γαλλία.

Και μέσα σε όλα βρήκε και σέντερ. Ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα έκανε... όργια στο παρκέ του Παλέ Ντε Μπερσί και τελείωσε την αναμέτρηση με ένα τεράστιο double-double, έχοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη συνεισφορά του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος, από την πλευρά του, επεσήμανε ότι: «Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά στατιστικά».

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

Για την ικανοποίηση του από μία ομαδική προσπάθεια: «Σίγουρα. Κάναμε μία εξαιρετική προσπάθεια για να επικρατήσουμε της Παρί. Παίζουν εκπληκτικά. Επιτήθονται στο καλάθι στα πέντε δευτερόλεπτα. Παίρνουν εξαιρετικές προσπάθειες. Όλοι τους μπορούν να σουτάρουν, ο Χίφι, ο Ρόμπινσον, ο Ουατάρα, ο Ερέρα. Κερδίσαμε με την επίθεσή μας. Κάποιες φορές μοιράσαμε τη μπάλα όταν υπήρχαν ελεύθερες συνθήκες. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια γιατί είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την Παρί, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, όταν παίζουν με αυτόν τον ρυθμό».

Για τον Φαρίντ: «Είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά μετά από μόλις μία προπόνηση. Έφτασε την Κυριακή το βράδυ. Αλλά στο μπάσκετ χρειάζεσαι έναν πραγματικό σέντερ που θα προστατεύει το καλάθι. Οπότε σήμερα μας βοήθησε πολύ. Και επιθετικά με το ρολάρισμά του στα πικ εν ρολ δημιουργούσε χώρους. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα και συνεχίζουμε».

Η δήλωσή του τεχνικού των «πράσινων» στη συνέντευξη Τύπου: «Ήταν επιθετικά ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πιστέυω ότι γυρίσαμε πολύ καλά τη μπάλα στην επίθεση. Βρήκαμε καλές λύσεις. Είχαμε 27 ασίστ. Στην άμυνα φυσικά κάναμε κάποια λάθη, στα οποία επιτέθηκε πολύ νωρίς η Παρί και βρήκε δύσκολα σουτ για να αμυνθούμε. Βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Ένα πολύ καλό σημείο ήταν πως ο Φαρίντ είχε πολύ καλή συνεισφορά στο λεπτά που έπαιξε».

Φαρίντ: «Θα πάμε στη Μαδρίτη με την αυτοπεποίθηση στα ύψη»

Ο Κένεθ Φαρίντ, μετά το ονειρικό ντεμπούτο του, εμφανίστηκε χαρούμενος για το θετικό αποτέλεσμα. Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Είμαι ευχαριστημένος. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά μου στατιστικά για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι σημαντικό, όμως πήραμε τη νίκη κι αυτό μετράει. Η Παρί παίζει σε υψηλό τέμπο, σε πιέζει και προσπαθεί να σκοράρει γρήγορα. Στο τέλος λοκάραμε και βρήκαμε έναν τρόπο να τους σταματήσουμε, οπότε αποδράσαμε με το διπλό. Όταν ήμουν συμπαίκτης με τον Φαγιέ στην Ιταλία του έμαθα κάποια από τα κόλπα μου, όωμς στο τέλος της ημέρας είναι δύσκολο να είσαι αντίπαλός μου, γιατί -παρότι σου έχω πει τι θα κάνω- καταφέρνω και το κάνω εναντίον σου. Θα πάμε στη Μαδρίτη με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Πιστεύω ότι μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο τώρα. Ειδικά μετά τη σημερινή εμφάνιση. Θα πάμε εκεί με το κεφάλι ψηλά».