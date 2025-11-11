Ομάδες

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Φαρίντ και οι άλλοι 11 του Αταμάν
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 11 Νοεμβρίου 2025, 20:56
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε με 13 παίκτες από την Ελλάδα για τη διπλή αγωνιστική σε Παρίσι και Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει για τη δωδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης κόντρα στους Γάλλους. 

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρί στην πόλη του φωτός έχει φτάσει στο τέλος της με τις δύο ομάδες να είναι ήδη στο παρκέ του... αξέχαστου Παλέ Ντε Μπερσί και να έχουν ξεκινήσει το ζέσταμά τους. 

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Γαλλία με 13 παίκτες στην αποστολή του, με τον Εργκίν Αταμάν να "κόβει" από την δωδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης τον Γιάννη Κουζέλογλου. 

Αντίθετα, κανονικά στο ρόστερ της ομάδας είναι ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος θα κάνει απόψε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του "τριφυλλιού". 



