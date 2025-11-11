Ομάδες

LIVE Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: Η μάχη του «τριφυλλιού» στη Euroleague
INTIME NEWS
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 11 Νοεμβρίου 2025, 21:45
EUROLEAGUE

LIVE Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: Η μάχη του «τριφυλλιού» στη Euroleague

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης, Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Αποστολή στο Παρίσι

Επιστροφή στις νίκες αναζητά ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος αντιμετωπίζει την Παρί στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Οι «πράσινοι» στοχεύουν στο «διπλό», το οποίο θα τους δώσει ψυχολογία, ενόψει και του αγώνα της Πέμπτης (13/11) με την Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμένεται να έχει πολύ δύσκολο έργο μιας και τα πολλά και σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που έχει να διαχειριστεί για μία ακόμα φορά ο Εργκίν Αταμάν, ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας, κόντρα σε μια ομάδα που παίζει γρήγορο και επικίνδυνο μπάσκετ και μέσα στην έδρα της, αν βρει ρυθμό, μπορεί να κάνει τη ζημιά.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Mιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Αρνάου Πάντρος (Ισπανία).

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης, Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR



