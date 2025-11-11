Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Να της βάλει φρένο και να πατήσει… γκάζι

Τη στιγμή που η Παρί θέλει… απεγνωσμένα την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι “πράσινοι” θα προσπαθήσουν να της βάλουν φρένο και να ελέγξουν τον ρυθμό στην επίθεση, προκειμένου να φύγουν νικητές από το Παρίσι.

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Η ομάδα του Φραντσέσκο Ταμπελίνι μπορεί να βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας, μπορεί να μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες, αλλά όχι μόνο δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι ακόμα πιο επικίνδυνη.

Ο Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που ναι μεν έχει χάσει πολλούς σημαντικούς παράγοντες της που την “οδήγησαν” στην εξαιρετική περσινή της σεζόν, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που έχει χάσει τον χαρακτήρα της, την ταυτότητα της και τη δυναμική της.

Τελευταία νίκη της Παρί ήταν πριν από 4 αγωνιστικές όταν μετά από μία καταπληκτική εμφάνιση στο Βελιγράδι κατόρθωσε να πάρει το διπλό επί της Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 101-83 παίζοντας το μπάσκετ που της αρέσει. Τρέξιμο στο ανοικτό γήπεδο, επιθέσεις δέκα δευτερολέπτων και “βομβαρδισμός” τριπόντων. Στο ματς εκείνο ο Χίφι είχε τελειώσει την αναμέτρηση με 21 πόντους και 3 τρίποντα, ο Ρόμπινσον είχε 14 πόντους και 2 τρίποντα, ο Ερέρα είχε 17 πόντους και 5 τρίποντα, ενώ ο Μόργκαν είχαν 11 πόντους και 3 τρίποντα.

Συνολικά, το διπλό αυτό ήρθε με τους Γάλλους να έχουν το εντυπωσιακό 17/30 τρίποντα και να δείχνουν για το τι είναι ικανοί.

Και αυτό είναι που πρέπει να έχει απόψε ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του και όχι τις τρεις συνεχόμενες ήττες που έχουν γνωρίσει από Εφές, Αρμάνι και Μπάγερν.

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Παρί:

Παρί - Εφές: 80-90

Αρμάνι - Παρί: 86-77

Παρί - Μπάγερν: 82-86

Το δίδυμο που “οδηγεί” τη γαλλική ομάδα δεν είναι από τους Χίφι ακή Ρόμπινσον. Ο πρώτος παραμένει ένας δεινός σκόρερ και ένας τρελός σουτέρ, όπως ακριβώς αυτός που γνωρίσαμε την περασμένη σεζόν, έχοντας 22.1 πόντους μέσο όρο και “κατεβάζοντας” 2.3 ριμπάουντ, μοιράζοντας 4 ασίστ και κάνοντας και 2 κλεψίματα.

Την ίδια ώρα ο Ρόμπισνον έχει κάτι λιγότερο από 16 πόντους, αλλά και 2.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, ανά παιχνίδι. Αναμφίβολα είναι οι δύο παίκτες που κάνουν το παιχνίδι, που δίνουν τον ρυθμό και πάνω σε αυτούς θα εστιάσουν οι “πράσινοι” προκειμένου να τους ελέγξουν, να τους βάλουν φρένο και να είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Η Πάρι είναι μια φύση επιθετική ομάδα που τελειώνει τα παιχνίδια της στους 90 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να πρέπει να την “κατεβάσει” για να βάλει τις βάσεις έτσι ώστε να πάρει το διπλό, ενώ τα 42 ριμπάουντ που “μαζεύει” σε κάθε αγώνα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός (εκ των οποίων σχεδόν τα 17 είναι επιθετικά) που πρέπει να ελεγχθεί. Ειδικά από μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό που “πονάει” στους ψηλούς, όποτε και οι περιφερειακοί θα πρέπει να συνδράμουν, για να “κοπούν” οι δεύτερες επιθέσεις.

