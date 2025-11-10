Ομάδες

Παρί – Παναθηναϊκός: Μέσα ο Φαρίντ, εκτός ο Γιούρτσεβεν | Με 13 παίκτες η «πράσινη» αποστολή
INTIME SPORTS
Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος 10 Νοεμβρίου 2025, 15:22
EUROLEAGUE

Παρί – Παναθηναϊκός: Μέσα ο Φαρίντ, εκτός ο Γιούρτσεβεν | Με 13 παίκτες η «πράσινη» αποστολή

Με τον Κένεθ Φαρίντ αναχωρεί η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Παρίσι, όπου την Τρίτη (11/11) θα αντιμετωπίσει την Παρί, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός ψηλός τίθεται άμεσα στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, την ώρα που ο Τούρκος ψηλός δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ο Γιούρτσεβεν ταλαιπωρείται από θλάση κι τέθηκε νοκ άουτ από το ματς με τη γαλλική ομάδα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται για το παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν είναι κι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης κι ως εκ τούτου ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει με 13 παίκτες στο Παρίσι, ενώ την ομάδα ακολουθεί για ψυχολογικούς λόγους κι ο Ματίας Λεσόρ.  


EUROLEAGUE

Φαρίντ: «Ευκαιρία για εμένα, να δείξω ότι είμαι ικανός για την Euroleague»

Φαρίντ: «Ευκαιρία για εμένα, να δείξω ότι είμαι ικανός για την Euroleague»

