Γιαννακόπουλος: Ξεκάθαρο μήνυμα για Αταμάν και παίκτες

Onsports Team

Μήνυμα εμπιστοσύνης στους Εργκίν Αταμάν έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καλώντας παράλληλα τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR να δείξουν την αξία τους στο παρκέ.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων», μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Instagram έστειλε το δικό του μήνυμα, με αφορμή τα όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν έχει δει ακόμα την ομάδα του να παίζει με πλήρη σύνθεση, ενώ ζήτησε από τους παίκτες να δείξουν την αξία τους στο παρκέ, από τη στιγμή που άπαντες έχουν πάρει αυτά που ζήτησαν σε δευτερόλεπτα.

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο... Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πεντάρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπό των περιστάσεων είτε από αλαζονεία είτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε...

Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.

Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ότι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρης;;;

In #AMANAMAITRUST

Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.

Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή... άκου τον... ξέρει αυτός.

ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ».