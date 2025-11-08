Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση και ο Τολιόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 08 Νοεμβρίου 2025, 15:13
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση και ο Τολιόπουλος

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα και η ατυχία στον Παναθηναϊκό με τον Έλληνα παίκτη να μένει και αυτός εκτός αγωνιστικής δράσης. 

Δεν έχει τέλος η κακοδαιμονία στον Παναθηναϊκό καθώς μετά τα συνεχόμενα προβλήματα που έχουν αφήσει "γυμνή" την ομάδα στη θέση "5" ήρθε και ο τραυματισμός του Βασίλη Τολιόπουλου που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. 

Ο Έλληνας γκαρντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης της ομάδας και έπειτα από τις ενδελεχείς εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ (γάμπα) του αριστερού του ποδιού με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία. 

Αυτό σημαίνει πως ο παίκτης δε θα είναι διαθέσιμος για την σημερινή αναμέτρηση με το Περιστέρι, ενώ ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν και για τους αγώνες με της "διαβολοβδομάδας" με την Παρί την Τρίτη (11/11) και την Ρεάλ την Πέμπτη (13/11) σε Παρίσι και Μαδρίτη αντίστοιχα. 

Η κατάσταση του παίκτη θα επανεκτιμάται συνεχώς για να προσδιοριστεί και το μέγεθος της απουσίας του. 



