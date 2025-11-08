Η Θύρα 13 στο πλευρό του Λεσόρ

Η Θύρα 13 μέσω ανακοίνωσή της βγαίνει μπροστά και στηρίζει τον Ματίας Λεσόρ στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με την οποία έβαλε τέλος σε όλες τις ανυπόστατες φήμες που κυκλοφορούν αναφορικά με την υγεία του παίκτη, η Θύρα 13 με τη σειρά της έβγαλε ανακοίνωση με την οποία στηρίζει τον Ματίας Λεσόρ στη "μάχη" της επιστροφής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μακάρι αυτή η παύση να μην είναι παρά μία σανίδα προς μία πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού σου. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα!», ανέφερε το μήνυμα της Θύρας 13 στα γαλλικά, συνοδεύοντας το με φωτογραφία του Ματίας Λεσόρ.