Παναθηναϊκός AKTOR: Νέες ενοχλήσεις ο Λεσόρ - Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του

Οnsports Τeam

Πάει πίσω η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις.

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση...

Ενώ όλα έδειχναν ότι ο Γάλλος σέντερ ήταν έτοιμος να επανέλθει στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού, έχοντας ανεβάσει ένταση τις τελευταίες ημέρες με στόχο να είναι διαθέσιμος στο δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, παραπονέθηκε για νέες ενοχλήσεις και οδηγήθηκε σε νέο κύκλο εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα αυτών οδηγούν σε επανεκτίμηση της επιστροφής του Λεσόρ, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Μια εξέλιξη που έχει προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση τόσο στον ίδιο τον παίκτη, όσο και στον Παναθηναϊκό.