Ομπράντοβιτς: «Δεν θα έχουμε μαζί μας τους Πάρκερ και Μαρίνκοβιτς»

Οnsports Τeam

Ό Ζέλικο Ομπράντοβιτς δε θα έχει στη διάθεσή του, για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό τους Πάρκερ και Μαρίνκοβιτς, αλλά μπορεί να υπολογίζει κανονικά στους Ουάσινγκτον και Μίλτον.

Πολλά τα προβλήματα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με τον Σέρβο τεχνικό να δηλώνει κατά την αναχώρηση της ομάδας του για τη χώρα μας πως δε μπορεί να υπολογίζει στους Πάρκερ και Μαρίνκοβιτς, για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Παρτιζάν:

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ταξιδεύουμε χωρίς δύο παίκτες. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ έχασε την προπόνηση χθες το βράδυ επειδή είναι άρρωστος. Ο Βάνια ξεκίνησε την προπόνηση, αλλά είχε πρόβλημα με την πλάτη του. Έτσι, αυτοί οι δύο παίκτες θα μείνουν στο Βελιγράδι».

Για την πορεία των προβλημάτων: «Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Πάρκερ είναι άρρωστος. Όσο για τον Βάνια, έκανε θεραπεία χθες το βράδυ, αλλά δεν βοήθησε καθόλου. Αυτή τη στιγμή, δεν θα ήταν καλό γι' αυτόν να πάει ένα ταξίδι, επειδή ούτε το αεροπλάνο ούτε το λεωφορείο σίγουρα δεν θα είχαν καλή επίδραση στην πλάτη του».

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ και παίζει με τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια, πρέπει να παίξουμε όπως εναντίον της Μπαρτσελόνα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό».

Για τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC: «Είμαι πολύ πιο επικριτικός με τους παίκτες στα αποδυτήρια παρά δημόσια. Αυτό που είπα μετά τον αγώνα ήταν προφανές, παίξαμε άσχημα. Είναι αδύνατο τρεις μέρες αφότου τους επαίνεσα για το μαχητικό τους πνεύμα εναντίον της Μπαρτσελόνα, να έπαιξαν τόσο χλιαρά. Έχουμε αναλύσει τα πάντα, μιλάμε ατομικά και ως ομάδα. Ελπίζω ότι με την επιστροφή του Μίλτον και την ενσωμάτωση του Νικ Καλάθη, τα πράγματα θα φαίνονται καλύτερα.

Η Εuroleague είναι μια πολύ σοβαρή διοργάνωση για να επιτρέπονται τα λεπτά απουσίας. Το ελάχιστο των ελάχιστων είναι να δίνουμε το μέγιστο, επιθυμία, μαχητικό πνεύμα, νοημοσύνη και να αξιοποιούμε τις ικανότητες που έχουμε».