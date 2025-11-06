Ολυμπιακός: Προπονήθηκε ο Έβανς και παίζει την Κυριακή

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί προβλήματα εν όψει της Παρτιζάν, αλλά σήμερα είδε τον Κίναν Έβανς να μπαίνει και πάλι στις προπονήσεις.

Ένας (μεγάλος) "πονοκέφαλος" λιγότερος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Κίναν Έβανς να παίρνει μέρος κανονικά στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού και να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση της ομάδας.

Μετά την υποτροπή που είχε υποστή ο Αμερικανός παίκτης έμεινε για πάνω από 20 ημέρες και πάλι εκτός δράσης με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να... παγώνουν με τον νέο τραυματισμό του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκα, όμως, προανήγγειλε ουσιαστικά την επιστροφή του λέγοντας χαρακτηρικά:

“Χάρηκα πολύ για τον Έβανς, έχει κάνει δύο πολύ καλές προπονήσεις ομαδικές και αυτός νιώθει καλά, αλλά ξέρετε θα ήθελα να προσέχω τι λέω, όχι για να μην τον ματιάσω, αλλά γιατί είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, μετά από τόση απουσία. Νομίζω όμως ότι είναι στην τελική του ευθεία, όπως είχα πει. Ελπίζω ότι θα ντεμπουτάρει στο παιχνίδι της Κυριακής”,