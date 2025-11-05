Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»
Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα μίλησε για τις απουσίες, για το αν το «τριφύλλι» ψάχνει παίκτη αλλά και για τα συνθήματα των Σέρβων οπαδών.
Φανερά απογοητευμένος ο Εργκίν Αταμάν από την εικόνα των παικτών του και την βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον Τούρκο τεχνικό να αφήνει αιχμές για τους Σέρβους οπαδούς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:
«Ξεκινήσαμε το ματς τραγικά στην επίθεση, τρομερά λάθη. Κάναμε 0/10 σουτ που ήταν κυρίως ελεύθερα τρίποντα, χάσαμε λέι-απς. Μετά δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα σε αυτούς. Το ίδιο ήταν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στην τελευταία περίοδο κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, δεν δέχθηκαν μία μεγάλη ήττα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αλλά κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε.
Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, σε όλο το ματς οι οπαδοί υποστήριζαν τον Ολυμπιακό. Έχω μπερδευτεί για αυτό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα. Κέρδισαν το ματς».
Για το αν ψάχνει στην αγορά ο Παναθηναϊκός: «Χάσαμε τρεις σέντερ. Να παίξεις μπάσκετ και να παίξεις άμυνα χωρίς σέντερ είναι δύσκολο. Είμαστε στην αγορά για έναν ψηλό που μπορεί να μας βοηθήσει. Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη».
Για τον Βαλαντσιούνας: «Μετά από αυτό πήραμε τον Χολμς. Στην Euroleague έπαιξε δύο καλά ματς αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν υπογράψαμε έναν παίκτη αλλά υπογράψαμε έναν άλλον σημαντικό σέντερ. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει».