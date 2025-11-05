Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα μίλησε για τις απουσίες, για το αν το «τριφύλλι» ψάχνει παίκτη αλλά και για τα συνθήματα των Σέρβων οπαδών.

Φανερά απογοητευμένος ο Εργκίν Αταμάν από την εικόνα των παικτών του και την βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον Τούρκο τεχνικό να αφήνει αιχμές για τους Σέρβους οπαδούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:

«Ξεκινήσαμε το ματς τραγικά στην επίθεση, τρομερά λάθη. Κάναμε 0/10 σουτ που ήταν κυρίως ελεύθερα τρίποντα, χάσαμε λέι-απς. Μετά δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα σε αυτούς. Το ίδιο ήταν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στην τελευταία περίοδο κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, δεν δέχθηκαν μία μεγάλη ήττα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αλλά κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, σε όλο το ματς οι οπαδοί υποστήριζαν τον Ολυμπιακό. Έχω μπερδευτεί για αυτό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα. Κέρδισαν το ματς».

Για τον Ναν: «Στην διάρκεια της σεζόν οι παίκτες έχουν περιόδους που κάνουν κακές εμφανίσεις. Δεν είναι σε καλή φόρμα τώρα. Σε κάποια άλλα ματς, στην Πόλη στο ματς που κερδίσαμε, δεν αντέδρασε στο ματς. Σήμερα ήταν εκτός ματς. Αυτό συμβαίνει. Δεν αμφισβητεί κανείς την ποιότητά του. Ήταν κακή βραδιά για αυτόν και τον κρατήσαμε εκτός».

Για την δήλωσή του πως είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη: «Είπα ότι τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρώπη έχω τα καλύτερα αποτελέσματα ως προπονητής».

Για τις φήμες για τον δανεισμό του Σορτς και γιατί δεν έχει κολλήσει στην ομάδα: «Δεν ξέρω γιατί δεν έχει κολλήσει ο Σορτς. Κατά 90% δεν είμαι χαρούμενος με τις εμφανίσεις του. Ίσψς δικό μας θέμα, ίσως δικό του. Για τις φήμες δεν ξέρω τίποτα».