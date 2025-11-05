Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η δωδεκάδα του Αταμάν

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του Βελιγραδίου φτάνει στο τέλος της με τον Παναθηναϊκό να πρέπει να πάρει το διπλό χωρίς σέντερ.

Το έργο του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι είναι εκ προοιμίου δύσκολο, αλλά από τη στιγμή που η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πρέπει να παλέψει για το διπλό χωρίς σέντερ, άπαντες αντιλαμβάνονται ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.

Ο Τούρκος τεχνικός δε θα έχει στη διάθεσή του κανένα "καθαρό" "5άρι" λόγω των τραυματισμών, αλλά από την άλλη έχει δύο επιστροφές στη δωδεκάδα. Αυτές των Νίκου Ρογκαβόπουλου και Αλέξανδρου Σαμαντούρβ.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.