Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports Team 05 Νοεμβρίου 2025, 20:45
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός  Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00, Novasports Prime), σε έναν αγώνα που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θέλουν το διπλό για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος από την ήττα στο Μόντε Κάρλο, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικό/βαθμολογικό όσο και σε… επικοινωνιακό.

Όμως, ο Ερυθρός Αστέρας δεν αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Παναθηναϊκού απόψε. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει την… ατυχία του, μιας και οι «πράσινοι» καλούνται να παραταχθούν χωρίς κλασσικό σέντερ. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν να μην ακολουθούν την αποστολή, ενώ ο Ματίας Λεσόρ μπορεί μεν να μπήκε στο αεροπλάνο για ψυχολογικούς δε λόγους.

Πέραν των προβλημάτων στο «5», όπου ο Τούρκος τεχνικός θα αναγκαστεί να παίξει με τον Μήτογλου και… αλχημείες, ο προπονητής του «τριφυλλιού» δε μπορεί να υπολογίζει και στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έμεινε και αυτός στην Αθήνα, λόγω των ενοχλήσεων που έχει στον αγκώνα του.

Αντιθέτως, κανονικά υπολογίζεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε, προπονήθηκε κανονικά και βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του.

Οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σαούλις Ράκις (Λιθουανία) είναι οι τρεις που ορίστηκαν να διευθύνουν το ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στη σερβική ομάδα.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Λαύριο: Στη φυλακή ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας
21 λεπτά πριν Λαύριο: Στη φυλακή ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Σπουδαία Πάφος νίκησε τη Βιγιαρεάλ
27 λεπτά πριν Champions League: Σπουδαία Πάφος νίκησε τη Βιγιαρεάλ
ΣΠΟΡ
Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη
1 ώρα πριν Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη
EUROLEAGUE
LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR
2 ώρες πριν LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved