Παναθηναϊκός: Στη Σουηδία για το διπλό που θα αλλάξει την κατάσταση
Οnsports Τeam 05 Νοεμβρίου 2025, 10:04
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στη Σουηδία για το διπλό που θα αλλάξει την κατάσταση

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί για τη Σουηδία, όπου αύριο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποβεί καθοριστικό για τους «πράσινους».

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολύ κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τη Μάλμε στη Σουηδία φτάνει στο τέλος της.

Αύριο το βράδυ (19:45) ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Σουηδική ομάδα με τους «πράσινους» να θέλουν νίκη και μόνο νίκη για να «χτίσουν» ψυχολογία και να βάλουν βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

4880492

Στην αποστολή επέστρεψε ο T;asow Μπακασέτας, ενώ εκτός πλάνων έμειναν ο ανέτοιμος Πελίστρι και οι γνωστοί τραυματίες Καλάμπρια, Σάντσες.

Το σημερινό πρόγραμμα των «πρασίνων» περιλαμβάνει προπόνηση στις 19:00 στο  Malmö New Stadium, ενώ στις 18:15 θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Ράφα Μπενίτεθ μαζί με έναν παίκτη.



