Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για Βελιγράδι χωρίς Χολμς, Καλαϊτζάκη, Γιούρτσεβεν -Ταξιδεύει ο Λεσόρ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 04 Νοεμβρίου 2025, 15:31
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για Βελιγράδι χωρίς Χολμς, Καλαϊτζάκη, Γιούρτσεβεν -Ταξιδεύει ο Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί και πάλι πολλά και σοβαρά προβλήματα. Στην αποστολή, αλλά δεν παίζει, ο Ματίας Λεσόρ. 

Μια ακόμα πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. 

Η δυσκολία της αποστολής δεν έγκειται μόνο στην δυναμική της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς αλλά και στα πολλά και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί για μία ακόμα φορά ο Εργκίν Αταμάν. 

Στην αυριανή αναμέτρηση  οι «πράσινοι» δε θα έχουν στη διάθεσή τους κανένα «καθαρό» σέντερ, μιας και ο Ματίας Λεσόρ μπορεί να είναι στην αποστολή αλλά δεν υπολογίζεται, ενώ οι Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν παραμένουν στην Αθήνα για να συνεχίσουν τις θεραπείες τους.

Την ίδια ώρα στην Αθήνα θα παραμείνει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πρόβλημα στον αγκώνα του, ενώ αντίθετα κανονικά είναι στην αποστολή και υπολογίζεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.



