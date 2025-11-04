Ομπράντοβιτς: «Χειρότερο για εμάς που παίζει χωρίς σέντερ ο Παναθηναϊκός»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα στάθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι «πράσινοι» στη θέση «5» και τόνισε ότι πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Νουόρα την αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκό δίνει έναν πολύ δύσκολο αγώνα στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και ο Σάσα Ομπράντοβιτς δίνει μια διαφορετική οπτική αναφορικά με το πρόβλημα των «πράσινων» στη θέση του σέντερ.

«Δεν υπάρχει πολύς χώρος για προπόνηση και βρισκόμαστε ακόμα στη φάση ανάκαμψης της ομάδας και προετοιμαζόμαστε για την προτεραιότητά μας, την Εuroleague. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη περίοδο για να ξεκουραστούν κάποιοι παίκτες και να ενσωματωθεί ένας νέος παίκτης. Όσο έξυπνος και ταλαντούχος κι αν είναι, από την άλλη πλευρά, πρέπει να τα πάει καλά με την ομάδα. Σε μία από τις 45 προπονήσεις, αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά είναι καλό όταν έχεις μια ομάδα που σε βοηθάει.

Αναλύσαμε λίγο την ήττα στη Σουμπότιτσα. Πέσαμε στα τελευταία πέντε λεπτά. Είναι πιθανό να συμβεί, δεν έχω καμία αντίρρηση για την στάση απέναντι στο παιχνίδι».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Ο Νουόρα δεν προπονήθηκε με την ομάδα, αλλά είναι πάντα ένα ανοιχτό ερώτημα. Κανονικά, όταν δεν προπονείται, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να παίξει. Οι ΜακΙντάιρ και Μονέκε προπονήθηκαν κανονικά και είναι απόλυτα έτοιμοι για το παιχνίδι».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς σέντερ: «Το χειρότερο δυνατό. Προτιμώ να παίξω εναντίον μιας ομάδας με σέντερ. Αυτή θα είναι μια καλή πρόκληση, θα υπάρξουν διορθώσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου του αγώνα. Θα πρέπει να αντιδράσουμε με πιο κοντές πεντάδες επειδή θα έχουν ταχύτητα και ανοιχτό πεδίο, αλλά πρέπει επίσης να προσαρμοστούμε σε αυτό. Ένας άτυπος αντίπαλος και δύσκολος για ανίχνευση».