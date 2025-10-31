Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

Onsports Team

Μία νίκη πίσω απ’ την κορυφή οι ελληνικές ομάδες μετά και την 8η αγωνιστική – «Διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Τέλος σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε στο Μονακό και ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα σε κακό ματς την Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει μεγάλα παράπονα απ’ τη διαιτησία.

Μετά απ’ αυτά τα αποτελέσματα, οι δύο ελληνικές ομάδες είναι μαζί στο 5-3. Μία νίκη πίσω από την κορυφή ουσιαστικά, όπου βρίσκονται οι ομάδες που έχουν πάρει 6 νίκες, δηλαδή Χάποελ, Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις.

Στα άλλα ματς της βραδιάς, η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν με 78-76. Νίκησε και η Μπασκόνια την Αναντολού Εφές με 86-75, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη της.

EUROLEAGUE - 8η αγωνιστική

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας–Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ερυθρός Αστέρας 92-99

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 86-77

Μπάγερν Μονάχου–Βίρτους Μπολόνια 86-70

Βαλένθια–Ντουμπάι 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης–Φενερμπαχτσέ 84-58

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

Μονακό–Παναθηναϊκός AKTOR 92-84

Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58

Μπασκόνια–Αναντολού Εφές 86-75

Παρτιζάν–Μπαρτσελόνα 76-78

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2 Ερυθρός Αστέρας 6-2 Χαποέλ Τελ Αβίβ 6-2 Ολυμπιακός 5-3 Μονακό 5-3 Βαλένθια 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ρεάλ Μαδρίτης 4-4 Παρί 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Μπάγερν Μονάχου 4-4 Αρμάνι Μιλάνο 3-5 Ντουμπάι 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Φενερμπαχτσέ 3-5 Παρτιζάν 3-5 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Μπασκόνια 2-6 Βιλερμπάν 2-6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν

20:00 Ντουμπάι BC – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια

22:00 Παρί – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου