Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Onsports Team 31 Οκτωβρίου 2025, 23:56
EUROLEAGUE

Μία νίκη πίσω απ’ την κορυφή οι ελληνικές ομάδες μετά και την 8η αγωνιστική – «Διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Τέλος σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε στο Μονακό και ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα σε κακό ματς την Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει μεγάλα παράπονα απ’ τη διαιτησία.

Μετά απ’ αυτά τα αποτελέσματα, οι δύο ελληνικές ομάδες είναι μαζί στο 5-3. Μία νίκη πίσω από την κορυφή ουσιαστικά, όπου βρίσκονται οι ομάδες που έχουν πάρει 6 νίκες, δηλαδή Χάποελ, Ερυθρός Αστέρας και Ζαλγκίρις.

Στα άλλα ματς της βραδιάς, η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν με 78-76. Νίκησε και η Μπασκόνια την Αναντολού Εφές με 86-75, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη της.

EUROLEAGUE - 8η αγωνιστική

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου

  • Ζαλγκίρις Κάουνας–Βιλερμπάν 96-59
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ερυθρός Αστέρας 92-99
  • Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 86-77
  • Μπάγερν Μονάχου–Βίρτους Μπολόνια 86-70
  • Βαλένθια–Ντουμπάι 80-78
  • Ρεάλ Μαδρίτης–Φενερμπαχτσέ 84-58

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

  • Μονακό–Παναθηναϊκός AKTOR 92-84
  • Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58
  • Μπασκόνια–Αναντολού Εφές 86-75
  • Παρτιζάν–Μπαρτσελόνα 76-78

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2
  2. Ερυθρός Αστέρας 6-2
  3. Χαποέλ Τελ Αβίβ 6-2
  4. Ολυμπιακός 5-3
  5. Μονακό 5-3
  6. Βαλένθια 5-3
  7. Παναθηναϊκός AKTOR 5-3
  8. Μπαρτσελόνα 5-3
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
  10. Παρί 4-4
  11. Βίρτους Μπολόνια 4-4
  12. Μπάγερν Μονάχου 4-4
  13. Αρμάνι Μιλάνο 3-5
  14. Ντουμπάι 3-5
  15. Αναντολού Εφές 3-5
  16. Φενερμπαχτσέ 3-5
  17. Παρτιζάν 3-5
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
  19. Μπασκόνια 2-6
  20. Βιλερμπάν 2-6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν
  • 20:00 Ντουμπάι BC – Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια
  • 22:00 Παρί – Μπάγερν Μονάχου
  • 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

  • 19:30 Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο
  • 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια
  • 21:15 Ολυμπιακός – Παρτιζάν
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

