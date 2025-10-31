Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Onsports Team

Ο Έλληνας σέντερ δέχτηκε χτύπημα και ταλαιπωρείται από αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς με αποτέλεσμα να μένει εκτός για 3-4 μέρες.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν βρέθηκε στη 12άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Έλληνας σέντερ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρόλευκων».

Από χτύπημα που δέχτηκε ταλαιπωρείται από αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς. Κάτι που σημαίνει πως πρέπει να μείνει εκτός για 3-4 μέρες για να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Πέρα από την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον τραυματισμό, ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν εκτός πλάνων και στον προηγούμενο αγώνα με τη Μονακό.