Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Έλληνας σέντερ δέχτηκε χτύπημα και ταλαιπωρείται από αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς με αποτέλεσμα να μένει εκτός για 3-4 μέρες.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν βρέθηκε στη 12άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Έλληνας σέντερ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρόλευκων».
Από χτύπημα που δέχτηκε ταλαιπωρείται από αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς. Κάτι που σημαίνει πως πρέπει να μείνει εκτός για 3-4 μέρες για να ξεπεράσει το πρόβλημα.
Πέρα από την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον τραυματισμό, ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν εκτός πλάνων και στον προηγούμενο αγώνα με τη Μονακό.