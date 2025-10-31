Μίσιτς: «Εννοείται πως θα δουλέψει το Ναν – Σορτς»!

Onsports Team

Ο Βασίλιε Μίσιτς είναι παίκτης της Χάποελ, για λογαριασμό της οποίας επέστρεψε στην Ευρώπη. Ο Σέρβος γκαρντ μίλησε στη Nova και μεταξύ άλλων ανέλυση και τη συνύπαρξη Σορτς – Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR. Τονίζοντας πως είναι σίγουρος πως θα δουλέψει καλά το δίδυμο, συμπληρώνοντας πως ήδη έχει φανεί αυτό και απλά χρειάζεται λίγος χρόνος για να βρεθεί «χημεία».

Οι δηλώσεις του Μίσιτς:

Για το αν βρέθηκε κοντά σε ελληνική ομάδα: «Ναι υπήρξε συνάντηση σε συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το καλοκαίρι και αργά στην σεζόν έγινε κάτι που με επηρέασε και το πήρα προσωπικά, γιατί αντιμετώπισα μία ακόμα πρόκληση, αυτή τη φορά διαφορετική. Άλλαξα τον ατζέντη μου και είχα μια διαφορετική διαπραγμάτευση την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσω κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ίσως εάν είχα λίγη παραπάνω εμπειρία στο ότι πρέπει να κάνω και πότε… Αλλά είχα και μία πολύ δυνατή πρόταση από την Χάποελ από την πρώτη στιγμή που ήθελα να επιστρέψω στην Ευρώπη, οπότε ήταν η ομάδα που προηγούταν σε αυτή την… κούρσα. Εκείνη τη στιγμή είχα πολύ σοβαρές σκέψεις αλλά μετά δεν προχώρησε, οπότε τώρα είναι οκ».

Για τα μηνύματα που δέχτηκε εκείνη την περίοδο από τους οπαδούς της ελληνικής ομάδας: «Ναι ναι εννοείται. Αγαπώ την Ελλάδα Για μένα η Ελλάδα είναι μία τις αγαπημένες μου χώρες μαζί με την δική μου χώρα, την πατρίδα μου. Και είναι πάντα πολύ ωραία σχέση ανάμεσα σε μένα και τους οπαδούς και ποτέ δεν ξέρεις».

Για το αν τελικά θα «δουλέψει» το Σορτς - Ναν: «Εννοείται. Ήδη δουλεύει και το έχουμε δει σε κάποια παιχνίδια αλλά χρειάζεται χρόνο γιατί ο Ναν είναι ένας παίκτης που μονοπωλεί μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας παίκτης τριών επιπέδων δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει, να πάει μέχρι μέσα στο καλάθι αλλά και να σκοράρει από το τρίποντο και είναι πολύ σημαντικό για αυτόν να έχει την μπάλα. Ο TJ είναι λίγο διαφορετικός αλλά πολύ αποδοτικός, πολύ αθλητικός και πολύ γρήγορος και του Αταμάν του αρέσουνε οι παίκτες που είναι δημιουργικοί, ταλαντούχοι και μπορούν να σκοράρουν και να πασάρουν! Άρα πιστεύω είναι θέμα χρόνου να βρουν την χημεία τους και να είναι αποτελεσματικοί»