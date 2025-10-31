Ομάδες

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός "μάχης" ο Ρογκαβόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 31 Οκτωβρίου 2025, 18:51
EUROLEAGUE / Μονακό / Παναθηναϊκός

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός "μάχης" ο Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τελικά έμεινε εκτός δωδεκάδας με τον Εργκίν Αταμάν να μην μπορεί να υπολογίσει στις υπηρεσίες του για την αποψινή αναμέτρηση. 

Αποστολή στο Μονακό: Γιάννης Κουβόπουλος

Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Εργκίν Αταμάν δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου. 

Ο Έλληνας παίκτης το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού. Ο "Ρόγκα" συμμετείχε στην αποστολή της ομάδας, μιας και ο Τούρκος τεχνικός ήθελε να "παλέψει" όλες τις πιθανότητες που υπήρχαν για να πάρει μέρος στον αγώνα του Πριγκιπάτου, αλλά η μη συμμετοχή του στην χθεσινή προπόνηση ουσιαστικά έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες υπήρχαν για συμμετοχή του. 

Αντίθετα, κανονικά στην δωδεκάδα της ομάδας είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. 



