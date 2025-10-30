Ουόρντ: «Να ξεκινήσουμε δυνατά και να διατηρήσουμε την πίεση»

Οnsports Τeam

Το… σύνθημα για τον αγώνα της Παρασκευής (31/10) με την Χάποελ έδωσε ο Τάισον Ουόρντ στον Ολυμπιακό.

Ο άσος των «ερυθρόλευκων» μίλησε για το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Euroleague και… αποκάλυψε τα σημεία «κλειδιά» της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Τάισον Ουόρντ μίλησε για:

Το ματς με την Χάποελ: «Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά physicality και πόσο θα το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά και θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».

Το χαμένο σουτ με τη Μονακό και την εμπιστοσύνη που του έχουν οι συμπαίκτες του: «Είναι υπέροχο συναίσθημα. Κόντρα στη Μακάμπι το είχα βάλει, τώρα δεν το έβαλα. Σε πονάει όταν δεν το κάνεις, πάντα θες να ευστοχείς. Μου αρέσει ότι πιστεύουν σε μένα».

Τα στατιστικά στα περιφερειακά σουτ τα οποία δεν είναι καλά: «Όχι δεν το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δει τα ποσοστά, έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση που μπορούν να πάρουν τα σουτ. Έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα».

Τις εμφανίσεις του πρώην συμπαίκτη του, Κόλιν Μάλκολμ μέχρι τώρα με τη Χάποελ: «Ναι παρακολουθώ όλους τους πρώην συμπαίκτες μου και παρακολουθώ και εκείνον. Είμαι περήφανος για εκείνον. Εύχομαι κάθε επιτυχία για όλους εκτός από όταν παίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ελπίζω να κάνω λίγο trash talking μαζί του».