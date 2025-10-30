Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Προσγειώθηκαν στην Γαλλία οι «πράσινοι»
EUROKINISSI
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 30 Οκτωβρίου 2025, 14:56
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Προσγειώθηκαν στην Γαλλία οι «πράσινοι»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται πλέον στη Γαλλία ενόψει του μεγάλου αγώνα της Παρασκευής (01/11) απέναντι στη Μονακό, για την EuroLeague.

Αποστολή στο Μονακό

Οι «πράσινοι» προσγειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στο αεροδρόμιο της Νίκαιας και από εκεί αναχώρησαν οδικώς με προορισμό το Πριγκιπάτο, όπου θα φιλοξενηθούν.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση πριν από το μεγάλο ματς, με τον Τούρκο τεχνικό να περιμένει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο 24χρονος φόργουορντ, που είχε υποστεί διάστρεμμα, ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη και θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ανάλογα με το πώς θα ανταποκριθεί στις προπονήσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Μονακό αποτελείται από 13 παίκτες, καθώς σε αυτήν συμπεριλήφθηκε και ο Γιάννης Κουζέλογλου, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Χολμς, Λεσόρ και Σαμοντούροβ.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε με ανεβασμένη ψυχολογία, αλλά γνωρίζει πως η αναμέτρηση στο «Salle Gaston Médecin» θα αποτελέσει ένα ακόμη σκληρό τεστ απέναντι σε μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης.



