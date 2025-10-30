Μπαρτζώκας: «Η ομάδα να παίζει όλη μαζί»

Οnsports Τeam

Μία μέρα μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό, ο Έλληνας προπονητής μίλησε για το παιχνίδι κόντρα στους Γάλλους, αλλά και αυτό που έρχεται με την Χάποελ, ενώ ακόμα αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Κίναν Έβανς.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» μίλησε για:

Το ματς με την Χάποελ: «Προφανώς πρέπει να κάνουμε step up αμυντικό, ατομικά και ομαδικά. Ακόμη και χθες που δεν είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντο, εκτελέσαμε ανοργάνωτα και πήγαμε σε πολύ freelance παιχνίδι, σκοράραμε 88 πόντους. Ακόμη και στην επίθεση πρέπει να αρχίσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και ρυθμό. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδες της EuroLeague, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα το πληρώνεις όπως συνέβη χθες. Κάναμε ένα video με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει, συστηματικά και σχεδόν πάντα».

Το επιθετικό ταλέντο του Ολυμπιακού: «Οι παίκτες θέλουν να βάζουν καλάθια, αυτό τους κάνει χαρούμενους. Περισσεύει το επιθετικό ταλέντο, έχουν εκλείψει οι αμυντικοί στην EuroLeague. Η συνεισφορά των Φαλ και Παπανικολάου ήταν σημαντική. Είναι δουλειά μας να το βρούμε και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε. Όλοι είναι θετικοί και όλοι πρέπει να ακολουθούν το πλάνο μου. Δεν έχουμε παίκτες που είναι αρνητές να ακολουθήσουν το πλάνο ή τι χρειάζεται η ομάδα».

Αυτά που ζητάει από την ομάδα του: «Θέλω πάντα η ομάδα να παίζει όλη μαζί. Μπορεί παίκτες να βάζουν 20-30 πόντους, αλλά αυτό θα το κάνουν μέσα από την ομάδα. Επίσης, θέλω από την ομάδα, μέσα από την ομάδα όχι από την κοινή γνώμη, να εκτιμάται ακόμη και ο παίκτης που κάνει δύο plays. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρυσι αργήσαμε να το πετύχουμε. Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Ομάδες σαν τη Μονακό, που έχει μεγάλο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς και η Ρεάλ χειρότερο. Στο πλαίσιο αυτό όσες λιγότερες απώλειες έχουμε τόσο καλύτερο θα είναι. Είμαστε έτσι και έτσι προς το καλό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λιγότερη απώλεια εντός έδρας. Χθες δημιουργήσαμε ελάχιστα και δείξαμε στο videο πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε. Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να το κάνουν».

Την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση: «Έκανε προπόνηση κανονικά με αυτούς που δεν έπαιξαν πολύ με τη Μονακό. Αύριο δεν θα μπορεί να κάνει ομαδική προπόνηση αναγκαστικά λόγω του παιχνιδιού. Το Σάββατο θα κάνουμε λίγα πράγματα που θα είναι μαζί μας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα. Όχι για το ματς με τον Ηρακλή, την επόμενη που θα είναι μονή εβδομάδα, προκειμένου να κάνει 2-3 προπονήσεις και τότε θα δούμε».