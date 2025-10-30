Ομάδες

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: «Παρών» ο Ρογκαβόπουλος - Πότε κρίνεται η συμμετοχή του
EUROKINISSI
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 30 Οκτωβρίου 2025, 11:11
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: «Παρών» ο Ρογκαβόπουλος - Πότε κρίνεται η συμμετοχή του

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολουθεί κανονικά την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για το Μονακό.

Αποστολή στο Μονακό

Ο 24χρονος φόργουορντ, ο οποίος είχε υποστεί διάστρεμμα, θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα στο Πριγκιπάτο, όπου και θα κριθεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση απέναντι στη Μονακό.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται συνολικά από 13 παίκτες, καθώς σε αυτήν συμπεριλήφθηκε και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Χολμς, Λεσόρ και Σαμοντούροβ, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για τον επόμενο αγώνα.



