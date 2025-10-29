Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του Telekom Center Athens - Βίντεο

Οnsports Τeam

Μοναδικές στιγμές στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με φίλαθλο να σκοράρει από το κέντρο και να κερδίζει 3.000 ευρώ

Να σκοράρει με σουτ από το κέντρο του γηπέδου κατόρθωσε ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού το βράδυ της Τρίτης (28/10), στον αγώνα των Πρασίνων με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ, ο Δημήτρης διαγωνίστηκε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου για το μεγάλο έπαθλο των 3.000 ευρώ. Τι χρειαζόταν να κάνει; Να σκοράρει με σουτ από το κέντρο του γηπέδου.

Πράγματι, ο νεαρός τα κατάφερε, το γήπεδο τον αποθέωσε κι έφυγε πλουσιότερος κατά 3.000 ευρώ – πέρα από τα συναισθήματα που του προσέφερε η εμπειρία και η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι, με σκορ 99-85.

«Με ένα απίστευτο σουτ από το κέντρο, ο Δημήτρης κατάφερε να ευστοχήσει και να κάνει δικά του 3.000€! What a moment!», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο από το στιγμιότυπο που δημοσιεύθηκε στα social media του Παναθηναϊκού.

Αξίζει να σημειωθεί πως τελευταία φορά που φίλαθλος είχε καταφέρει να σκοράρει από το κέντρο ήταν τη σεζόν 2023/24, όταν το Τριφύλλι κατέκτησε την EuroLeague στο Βερολίνο.