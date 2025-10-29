Ομάδες

Αταμάν: «Σημαντική νίκη για εμάς και τώρα Μονακό» (vid)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 29 Οκτωβρίου 2025, 12:09
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Σημαντική νίκη για εμάς και τώρα Μονακό» (vid)

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του, τους έδωσε ρεπό και έδωσε το σύνθημα για το διπλό στο Μόντε Κάρλο.

Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας του Παναθηναϊκού είναι θετικό μετά την νίκη της ομάδας επί της Μακάμπι, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» όμως και φυσικά τους παίκτες να έχουν στο μυαλό τους τον Ρισόν Χολμς και τον τραυματισμό του Αμερικανού σέντερ.

Ο Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την νίκη, τους έδωσε το… αναμενόμενο ρεπό, αλλά παράλληλά έδωσε και το σύνθημα για νίκη στο Μόντε Κάρλο.

«Στην επίθεση βρήκατε τα κανονικά σας σουτ και καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Είναι μια σημαντική νίκη για εμάς, φυσικά είμαστε σε διπλή εβδομάδα. Αύριο ξεκουραστείτε και μετά θα ταξιδέψουμε στο Μονακό» είπε ο Εργκίν Αταμάν και επικράτησε… πανικός.



