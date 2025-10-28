Ομάδες

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 14:03
EUROLEAGUE / Μακεδονικός Νέας Εφέσσου / Παναθηναϊκός

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης

Ο Έλληνας σέντερ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο γόνατο από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. 

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου με απόλυτη επιτυχία, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό και πλέον τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του για την μεγάλη στιγμή της επιστροφής του στα παρκέ. 

Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί πολύ καιρό για να συμβεί με τον Έλληνα σέντερ να πρέπει να επιδείξει μεγάλη ψυχική δύναμη, μιας και η ατυχία τον χτύπησε σε πολύ άσχημο σημείο, πάνω που είχε καταφέρει να μπει στην νοοτροπία της νέας του ομάδας, κερδίζοντας σε κάθε παιχνίδι μεγαλύρο ρόλο και χρόνο. 

 



