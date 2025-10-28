Ομάδες

Θύρα 13: «Όλη η Ευρώπη θα θαυμάσει τον Παναθηναϊκό και τη Θύρα 13»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 28 Οκτωβρίου 2025, 13:47
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Θύρα 13: «Όλη η Ευρώπη θα θαυμάσει τον Παναθηναϊκό και τη Θύρα 13»

Η Θύρα 13 με ανακοίνωση της στα social media έστειλε μήνυμα στον κόσμο που θα βρεθεί απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι. 

Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ της σπουδαίας αναμέτρησης με τη Μακάμπι, απόψε στο Telekom Center Athens και η Θύρα 13 για μία ακόμα φορά είναι έτοιμη να δώσει βροντερό παρών και να δημιουργήσει μοναδική ατμόσφαιρα. Κάτι που φαίνεται και από το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media σε όσους βρεθούν στις εξέδρες του κλειστού. 

 Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 «ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ!

Σήμερα ερχόμαστε νωρίς στο γήπεδο και γεμίζουμε το πέταλο μας. Δεν πειράζουμε τίποτα από τα καθίσματα, ακολουθάμε τις οδηγίες των οργανωτών. Για ακόμα ένα παιχνίδι όλη η Ευρώπη θα θαυμάσει τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ και τη ΘΥΡΑ 13.

ΟΛΟΙ ΚΑΣΚΟΛ!!!»



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ
17 λεπτά πριν Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Μονακό: Η τριάδα των διαιτητών
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Μονακό: Η τριάδα των διαιτητών
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Μας θεωρούν φαβορί και πιέζει όλος ο πλανήτης για ενίσχυση»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Μας θεωρούν φαβορί και πιέζει όλος ο πλανήτης για ενίσχυση»
EUROLEAGUE
Μιλουτίνοφ: «Περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι»
1 ώρα πριν Μιλουτίνοφ: «Περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι»
