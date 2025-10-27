Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 27 Οκτωβρίου 2025, 16:45
EUROLEAGUE / Μακάμπι Τελ Αβίβ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση με την Μακάμπι ξεκίνησε, με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τους Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να προπονούνται κανονικά.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την νίκη επί του Προμηθέα και πλέον έχει στρέψει πλήρως την προσοχή του στην αυριανή πολύ κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μακάμπι στο «Telekom Center Athens».

O Εργκίν Αταμάν, μετά από καιρό, είχε… ευχάριστα νέα από την προπόνηση μιας και είδε τους Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επιστρέφουν σε αγωνιστική δράση και να θέτουν υποψηφιότητα για τη δωδεκάδα κόντρα στην ομάδα του Όντεντ Κάτας.

Αντίθετα, εκτός προπόνησης έμεινε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το διάστρεμμα στο δεξί του πόδι και θα μείνει εκτός από το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς.


