Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Οι διαιτητές του αγώνα

Onsports Team

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία και Κάρλος Κορτές από την Ισπανία.

Οι τρεις έμπειροι ρέφερι ορίστηκαν να σφυρίξουν το μεγάλο ματς του «τριφυλλιού» κόντρα στην ομάδα του Όντεντ Κάτας, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη (28/10) στις 21:15, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει ακόμη μία νίκη μπροστά στο κοινό του.