Ιτούδης: «Ο αθλητισμός θα νικήσει και θα γυρίσουμε στο Ισραήλ»

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για την προοπτική να επιστρέψουν οι ομάδες του Ισραήλ και πάλι στη φυσική τους έδρα.

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του μετά το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Νες Ζιόνα εξέφρασε την αισιοδοξία, αλλά και την επιφυλακτικότητά του για την επιστροφή των ομάδων στο Ισραήλ. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε συζήτηση στη EuroLeague γι αυτή την πιθανότητα και η αισιοδοξία τους ανθρώπους των ομάδων του Ισραήλ είναι διάχυτη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι η μειοψηφία, η πλειοψηφία θεωρώ πως είναι υπέρ. Αυτό που κατάλαβα από τις δηλώσεις, είναι πως έχουν μια ανησυχία για τη συνέχεια της ειρήνης, για το αν είναι εύθραυστη ή όχι.

Δεν είπαν "όχι" στην επιστροφή στο Ισραήλ. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Πιστεύω ότι στο τέλος ο αθλητισμός θα νικήσει και θα παίζονται αγώνες εδώ σε όλα τα αθλήματα».