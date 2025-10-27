Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Ιτούδης: «Ο αθλητισμός θα νικήσει και θα γυρίσουμε στο Ισραήλ»
Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για την προοπτική να επιστρέψουν οι ομάδες του Ισραήλ και πάλι στη φυσική τους έδρα.
«Είναι η μειοψηφία, η πλειοψηφία θεωρώ πως είναι υπέρ. Αυτό που κατάλαβα από τις δηλώσεις, είναι πως έχουν μια ανησυχία για τη συνέχεια της ειρήνης, για το αν είναι εύθραυστη ή όχι.
Δεν είπαν "όχι" στην επιστροφή στο Ισραήλ. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Πιστεύω ότι στο τέλος ο αθλητισμός θα νικήσει και θα παίζονται αγώνες εδώ σε όλα τα αθλήματα».