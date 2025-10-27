Παρτιζάν: Το τελευταίο εμπόδιο για την απόκτηση του Νικ Καλάθη

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη Σερβία, ο ομογενής γκαρντ είναι μια ανάσα από το να συμφωνήσει με την ομάδα του Βελιγραδίου για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά υπάρχει ένα μόνο αγκάθι.

Όπως γράφουν οι Σέρβοι και πιο συγκεκριμένα η «meridiansport» ο Νικ Καλάθης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται μια ανάσα από το να έλθουν σε οριστική συμφωνία.

Παρτιζάν και Καλάθης τα έχουν βρει σε όλα, αλλά μένει ένα ακόμα αγκάθι και μοιάζει να είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό της Μονακό.

Ο Νικ Καλάθης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα της Μονακό και αν δεν βρεθεί λύση στο θέμα του τερματισμού της συμφωνίας του με τους Μονεγάσκους δε θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί η συμφωνία του παίκτη με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μόλις λυθε αυτό το θέμα, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την μετακόμιση του Καλάθη στο Βελιγράδι προκειμένου να τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ψάνχει διακαώς λύση για την αντικατάσταση του Κάρλικ Τζόουνς.