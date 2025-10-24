Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ
Σπουδαίο «διπλό» για την Παρί στην έδρα της Παρτιζάν, νίκησε το τουρκικό ντέρμπι η Φενέρμπαχτσε – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της EuroLeague, με την Παρί να παίρνει τη νίκη της ημέρας. Οι Γάλλοι επικράτησαν στο Βελιγράδι της Παρτιζάν με 101-83 και συνεχίζουν να κάνουν εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
Στην Κωνσταντινούπολη η Αναντολού Εφές με τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, δεν άντεξε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους επικράτησε 79-69.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Μπολόνια και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο, διαμόρφωσαν την κατάσταση στη βαθμολογία. Εκεί όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μόνη πρώτη με 5 νίκες και 1 ήττα, ενώ στο 4-2 ισοβαθμούν οι ελληνικές ομάδες μαζί με Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Βίρτους.
EUROLEAGUE – 6η αγωνιστική
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου
- Μακάμπι Τελ Αβίβ–Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου
- Βιλερμπάν–Ντουμπάι 85-79
- Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μονακό 85-77
- Μπαρτσελόνα–Ζαλγκίρις Κάουνας 73-88
- Αρμάνι Μιλάνο–Βαλένθια 100-103
- Ερυθρός Αστέρας–Μπασκόνια 90-72
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου
- Βίρτους Μπολόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 92-75
- Μπάγερν Μονάχου–Ολυμπιακός 71-96
- Αναντολού Εφές–Φενερμπαχτσέ 69-79
- Παρτιζάν–Παρί 83-101
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χαποέλ Τελ Αβίβ 5-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 4-2
- Ζαλγκίρις Κάουνας 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Παρί 4-2
- Ολυμπιακός 4-2
- Βίρτους Μπολόνια 4-2
- Παρτιζάν 3-3
- Μπαρτσελόνα 3-3
- Ντουμπάι 3-3
- Μονακό 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Βαλένθια 3-3
- Φενερμπαχτσέ 3-3
- Αναντολού Εφές 2-4
- Μπάγερν Μονάχου 2-4
- Αρμάνι Μιλάνο 2-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Μπασκόνια 0-6
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Τρίτη 28/10
- Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια
- Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
- Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο
- Μπασκόνια – Ντουμπάι BC
- Παρί – Αναντολού Εφές
- Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη 29/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν
- Ολυμπιακός – Μονακό