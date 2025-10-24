Ομάδες

Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ
Onsports Team 24 Οκτωβρίου 2025, 23:59
EUROLEAGUE

Σπουδαίο «διπλό» για την Παρί στην έδρα της Παρτιζάν, νίκησε το τουρκικό ντέρμπι η Φενέρμπαχτσε – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της EuroLeague, με την Παρί να παίρνει τη νίκη της ημέρας. Οι Γάλλοι επικράτησαν στο Βελιγράδι της Παρτιζάν με 101-83 και συνεχίζουν να κάνουν εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.

Στην Κωνσταντινούπολη η Αναντολού Εφές με τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, δεν άντεξε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους επικράτησε 79-69.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Μπολόνια και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο, διαμόρφωσαν την κατάσταση στη βαθμολογία. Εκεί όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μόνη πρώτη με 5 νίκες και 1 ήττα, ενώ στο 4-2 ισοβαθμούν οι ελληνικές ομάδες μαζί με Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Βίρτους.

EUROLEAGUE – 6η αγωνιστική

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ–Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

  • Βιλερμπάν–Ντουμπάι 85-79
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μονακό 85-77
  • Μπαρτσελόνα–Ζαλγκίρις Κάουνας 73-88
  • Αρμάνι Μιλάνο–Βαλένθια 100-103
  • Ερυθρός Αστέρας–Μπασκόνια 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

  • Βίρτους Μπολόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 92-75
  • Μπάγερν Μονάχου–Ολυμπιακός 71-96
  • Αναντολού Εφές–Φενερμπαχτσέ 69-79
  • Παρτιζάν–Παρί 83-101

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χαποέλ Τελ Αβίβ 5-1
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 4-2
  3. Ζαλγκίρις Κάουνας 4-2
  4. Ερυθρός Αστέρας 4-2
  5. Παρί 4-2
  6. Ολυμπιακός 4-2
  7. Βίρτους Μπολόνια 4-2
  8. Παρτιζάν 3-3
  9. Μπαρτσελόνα 3-3
  10. Ντουμπάι 3-3
  11. Μονακό 3-3
  12. Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
  13. Βαλένθια 3-3
  14. Φενερμπαχτσέ 3-3
  15. Αναντολού Εφές 2-4
  16. Μπάγερν Μονάχου 2-4
  17. Αρμάνι Μιλάνο 2-4
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
  19. Βιλερμπάν 2-4
  20. Μπασκόνια 0-6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Τρίτη 28/10

  • Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια
  • Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο
  • Μπασκόνια – Ντουμπάι BC
  • Παρί – Αναντολού Εφές
  • Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν
  • Ολυμπιακός – Μονακό

 



