Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

Σπουδαίο «διπλό» για την Παρί στην έδρα της Παρτιζάν, νίκησε το τουρκικό ντέρμπι η Φενέρμπαχτσε – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της EuroLeague, με την Παρί να παίρνει τη νίκη της ημέρας. Οι Γάλλοι επικράτησαν στο Βελιγράδι της Παρτιζάν με 101-83 και συνεχίζουν να κάνουν εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.

Στην Κωνσταντινούπολη η Αναντολού Εφές με τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, δεν άντεξε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους επικράτησε 79-69.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Μπολόνια και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Μόναχο, διαμόρφωσαν την κατάσταση στη βαθμολογία. Εκεί όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μόνη πρώτη με 5 νίκες και 1 ήττα, ενώ στο 4-2 ισοβαθμούν οι ελληνικές ομάδες μαζί με Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Βίρτους.

EUROLEAGUE – 6η αγωνιστική

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ–Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν–Ντουμπάι 85-79

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα–Ζαλγκίρις Κάουνας 73-88

Αρμάνι Μιλάνο–Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας–Μπασκόνια 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 92-75

Μπάγερν Μονάχου–Ολυμπιακός 71-96

Αναντολού Εφές–Φενερμπαχτσέ 69-79

Παρτιζάν–Παρί 83-101

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ 5-1 Παναθηναϊκός AKTOR 4-2 Ζαλγκίρις Κάουνας 4-2 Ερυθρός Αστέρας 4-2 Παρί 4-2 Ολυμπιακός 4-2 Βίρτους Μπολόνια 4-2 Παρτιζάν 3-3 Μπαρτσελόνα 3-3 Ντουμπάι 3-3 Μονακό 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 Βαλένθια 3-3 Φενερμπαχτσέ 3-3 Αναντολού Εφές 2-4 Μπάγερν Μονάχου 2-4 Αρμάνι Μιλάνο 2-4 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4 Βιλερμπάν 2-4 Μπασκόνια 0-6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Τρίτη 28/10

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν

Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο

Μπασκόνια – Ντουμπάι BC

Παρί – Αναντολού Εφές

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη 29/10