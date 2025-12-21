GBL, Καρδίτσα - Μαρούσι 103-87: «Ανάσα» με κατοστάρα

EUROKINISSI

Onsports Team

Βήμα παραμονής έκανε η Καρδίτσα, μια και επιβλήθηκε 103-87 του Αμαρουσίου στο «Γ. Μπουρούσης» για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, η θεσσαλική ομάδα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, πανηγυρίζοντας την τέταρτη φετινή της νίκη, όλες μάλιστα εντός έδρας. Με το αποτέλεσμα αυτό έφτασε στη βαθμολογία τη Μύκονο και τον Ηρακλή, παρότι έχει ηττηθεί και από τους δύο, ενώ στον αντίποδα το συγκρότημα του Ηλία Παπαθεοδώρου συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες ήττες και παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης, μαζί με τον Πανιώνιο και τον Κολοσσό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νόα Χόρχλερ, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, με τον Ντέιμιεν Τζέφερσον να προσθέτει 17 πόντους. Τόσους είχε και ο Τζορτζ Πάπας, στο ντεμπούτο του με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Μαρούσι να έχει μικρό προβάδισμα στην πρώτη περίοδο, όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και πήραν τον έλεγχο. Με ένα σερί 10-0 ξέφυγαν με 45-33 στο 18ο λεπτό και, έχοντας πολλές λύσεις στο σκοράρισμα, έφτασαν στο +17 (65-48) στο 27’.

Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, που μείωσαν σε 75-65 στο 33΄ με επτά αναπάντητους πόντους, η Καρδίτσα δεν έχασε την ψυχραιμία της. Με τον Χόρχλερ να κυριαρχεί κοντά στα καλάθια, τους Μπράντον Τζέφερσον και Νίκο Δίπλαρο να οργανώνουν άψογα το παιχνίδι μοιράζοντας 8 και 9 ασίστ αντίστοιχα και τον Ντέιμιεν Τζέφερσον να δίνει λύσεις στην επίθεση, οι Θεσσαλοί έφτασαν σε μια άνετη νίκη, εξασφαλίζοντας παράλληλα και σημαντική διαφορά ενόψει πιθανών ισοβαθμιών.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 45-38, 72-55, 103-87

Διαιτητές: Τσαρούχα, Σκανδαλάκης, Ζιώγας

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 13 (2τρ., 8ασ.), Κασελάκης 2, Καμπερίδης 12 (2), Ουάσινγκτον 10, Ντ. Τζέφερσον 17 (2), Χόρχλερ 23 (2τρ., 11ρ.), Ελις 5 (1), Δίπλαρος 10 (9ασ.), Μάντσεν 11 (7 κοψ.).

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 8 (2), Σαλάς 13 (8ρ.), Χατζηδάκης 2, Κινγκ 15 (3τρ., 5ασ.), Καλαϊτζάκης 9 (1), Ογκουντιράν 4 (1), Πάπας 17 (3), Μέικον 6, Ουίλιαμς 9, Μπριγκς 4, Γιαννόπουλος.