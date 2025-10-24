O Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε τη συγκρότηση Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four

Onsports Team

Η σύνθεση της Επιτροπής για το μεγάλου ραντεβού της Αθήνας στο τριήμερο 22-24 Μαϊου 2026 και η ευχή του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού για ελληνική επιτυχία.

Η συγκρότηση Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four Euroleague που θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα από 22 έως 24 Μαϊου 2026, είναι γεγονός. Ο Γιάννης Βρούτσης την υπέγραψε με κάθε επισημότητα και ευχήθηκε:

«Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα! Ύστερα από 19 χρόνια, η Αθήνα και το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφουν στο επίκεντρο της Ευρώπης. Επιθυμία όλων μας είναι να βρίσκονται εκεί και οι δύο μεγάλες ομάδες μας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και -γιατί όχι;- να πανηγυρίσουμε ξανά έναν ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο επί ελληνικού εδάφους».

Η σύνθεση της Επιτροπής: