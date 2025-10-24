Ομάδες

O Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε τη συγκρότηση Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four
Onsports Team 24 Οκτωβρίου 2025, 17:49
EUROLEAGUE

Η σύνθεση της Επιτροπής για το μεγάλου ραντεβού της Αθήνας στο τριήμερο 22-24 Μαϊου 2026 και η ευχή του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού για ελληνική επιτυχία.

Η συγκρότηση Υποστηρικτικής Επιτροπής διοργάνωσης του Final Four Euroleague που θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα από 22 έως 24 Μαϊου 2026, είναι γεγονός. Ο Γιάννης Βρούτσης την υπέγραψε με κάθε επισημότητα και ευχήθηκε:

«Ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα! Ύστερα από 19 χρόνια, η Αθήνα και το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφουν στο επίκεντρο της Ευρώπης. Επιθυμία όλων μας είναι να βρίσκονται εκεί και οι δύο μεγάλες ομάδες μας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και -γιατί όχι;- να πανηγυρίσουμε ξανά έναν ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο επί ελληνικού εδάφους».

Η σύνθεση της Επιτροπής:

  • Δημήτριος Φραγκάκης του Τιμολέοντος, Πρόεδρος
  • Δημήτριος Κοντός του Αναστασίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως μέλος
  • Νικόλαος Δημάκης του Γεωργίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος
  • Αναστασία Χατζηγιαννάκου του Γεωργίου εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, ως μέλος
  • Τσιλίκα Πηνελόπη του Βασιλείου εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλος
  • Χριστόλογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος
  • Νικόλαος Χαρδαλιάς του Γεωργίου, Περιφερειάρχης Αττικής, ως μέλος
  • Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας του Χρήστου, Δήμαρχος Αθηναίων, ως μέλος
  • Θεόδωρος Αμπατζόγλου του Ιωακείμ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, ως μέλος
  • Κωνσταντίνος Χαλιορής, Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – Ο.Α.Κ.Α. – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
  • Μαργαρίτα Θάνου του Δημητρίου εκπρόσωπος της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ανώνυμη Καλαθοσφαιρική Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
  • Ηλίας Βρύσης του Δημητρίου εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας του κλειστού γυμναστηρίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ Σπ. Λούης» Telekom Center Athens Management (White Veil).

 



