Επίσημο: Η Μπάγερν ανακοίνωσε Ντινγουίντι
Onsports Team 23 Οκτωβρίου 2025, 16:51
EUROLEAGUE / Μπάγερν Μονάχου / Ολυμπιακός

Επίσημο: Η Μπάγερν ανακοίνωσε Ντινγουίντι

Η ομάδα του μονάχου ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι με τον Ολυμπιακό να μένει στον... άσσο. 

 

Τεράστια κίνηση από την Μπάγερν Μονάχου η οποία με απίστευτες κινήσεις κατάφερε να πραγματοποιήσει μια τεράστια μεταγραφή, η οποία επισημοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. 

Η ομάδα της Γερμανίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι ο οποίος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες παρουσιαζόταν πως ήταν μια ανάσα από το να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Ολυμπιακού. 

Τελικά ο Ολυμπιακός μετά την απώλεια του Μπάτλερ, ήρθε και αυτή του Ντινγουίντι με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει πως η ομάδα του δεν χρειάζεται ενίσχυση και το μέλλον να είναι αβέβαιο. 

Ο γερμανικός σύλλογος στην ανακοίνωση του γνωστοποιεί πως δεν υπάρχει opt-out στο συμβόλαιό του, με τον Αμερικανό να υπογράφει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. 



