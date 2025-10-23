Επίσημο: Η Μπάγερν ανακοίνωσε Ντινγουίντι

Onsports Team

Η ομάδα του μονάχου ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι με τον Ολυμπιακό να μένει στον... άσσο.

Τεράστια κίνηση από την Μπάγερν Μονάχου η οποία με απίστευτες κινήσεις κατάφερε να πραγματοποιήσει μια τεράστια μεταγραφή, η οποία επισημοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Η ομάδα της Γερμανίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι ο οποίος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες παρουσιαζόταν πως ήταν μια ανάσα από το να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Τελικά ο Ολυμπιακός μετά την απώλεια του Μπάτλερ, ήρθε και αυτή του Ντινγουίντι με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει πως η ομάδα του δεν χρειάζεται ενίσχυση και το μέλλον να είναι αβέβαιο.

Ο γερμανικός σύλλογος στην ανακοίνωση του γνωστοποιεί πως δεν υπάρχει opt-out στο συμβόλαιό του, με τον Αμερικανό να υπογράφει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.