Μεταγραφές, Euroleague: Στα «ερυθρόλευκα» του Ερυθρού Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ

AP Photo/Rick Scuteri

Οnsports Τeam

Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος αρχικά είχε συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όμως τελικά επέλεξε να φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Μπάτλερ αποτελεί νέο «όπλο» στα χέρια του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται και τυπικά μετά την επίσημη ανακοίνωση.

Τις επόμενες ημέρες, ο Αμερικανός αναμένεται να ταξιδέψει στο Βελιγράδι, όπου θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν ενσωματωθεί στην ομάδα και ξεκινήσει προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.