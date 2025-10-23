Μεταγραφές, Euroleague: Στα «ερυθρόλευκα» του Ερυθρού Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ
Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι πλέον και επίσημα ο Τζάρεντ Μπάτλερ!
Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος αρχικά είχε συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όμως τελικά επέλεξε να φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Μπάτλερ αποτελεί νέο «όπλο» στα χέρια του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται και τυπικά μετά την επίσημη ανακοίνωση.
Τις επόμενες ημέρες, ο Αμερικανός αναμένεται να ταξιδέψει στο Βελιγράδι, όπου θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν ενσωματωθεί στην ομάδα και ξεκινήσει προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.
Звездаши, добро јутро!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025
Током претходне ноћи Џеред Батлер је потписао уговор са црвено-белима и после тестова и медицинских провера ставиће се на располагање тренеру Саши
Обрадовићу!
Добро дошао у црвено-белу породицу! ?⚪️
Good morning, Crvena zvezda supporters!
Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o