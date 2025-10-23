Ομάδες

Μεταγραφές, Euroleague: Στα «ερυθρόλευκα» του Ερυθρού Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ
AP Photo/Rick Scuteri
Οnsports Τeam 23 Οκτωβρίου 2025, 13:47
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας

Μεταγραφές, Euroleague: Στα «ερυθρόλευκα» του Ερυθρού Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι πλέον και επίσημα ο Τζάρεντ Μπάτλερ!

Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος αρχικά είχε συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όμως τελικά επέλεξε να φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Μπάτλερ αποτελεί νέο «όπλο» στα χέρια του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται και τυπικά μετά την επίσημη ανακοίνωση.

Τις επόμενες ημέρες, ο Αμερικανός αναμένεται να ταξιδέψει στο Βελιγράδι, όπου θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν ενσωματωθεί στην ομάδα και ξεκινήσει προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.



