Ιβάνοβιτς για Παναθηναϊκό: «Παίζουμε με την καλύτερη ομάδα στη Euroleague»
Onsports Team 23 Οκτωβρίου 2025, 16:26
EUROLEAGUE

Ιβάνοβιτς για Παναθηναϊκό: «Παίζουμε με την καλύτερη ομάδα στη Euroleague»

Ο Μαυροβούνιος τεχνικός μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την άλλοτε ομάδα του χαρακτηρίζοντάς την ως την κορυφαία του πρωταθλήματος. 

Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει αύριο το βράδυ ένα πολύ δύσκολο ματς στην Ιταλία, κόντρα στην Βίρτους και ο άλλοτε τεχνικός του "τριφυλλιού", έβγαλε το καπέλο στην πρώην ομάδα του. 

Μιλώντας για την αναμέτρηση ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανέφερε και τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να παρουσιαστεί ανταγωνιστική.

«Αύριο θα παίξουμε εναντίον ίσως της καλύτερης ομάδας σε αυτή την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας και στην ταυτότητά μας» ανέφερε αρχικά ο κόουτς της ιταλικής ομάδας και πρόσθεσε:

«Δηλαδή, πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς να παίξουμε άμυνα και επίθεση, πώς να κυκλoφορήσουμε την μπάλα με ρυθμό και πώς να παραμείνουμε θετικοί, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα».



