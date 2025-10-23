Ομάδες

Άλστον: «Ο Παναθηναϊκός έχει σπουδαίους παίκτες»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Οκτωβρίου 2025, 16:41
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Άλστον: «Ο Παναθηναϊκός έχει σπουδαίους παίκτες»

Ο Ντέρικ Άλστον αποθέωσε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν εν όψει της αυριανής αναμέτρησης στην Ιταλία. 

Ο Ντέρικ Άλστον σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους «πράσινους» σημειώνοντας πως είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ενώ παράλληλα πρόσθεσε πως έχουν πολύ καλούς παίκτες σε κάθε θέση. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: 

«Αύριο θα είναι ένας δύσκολος αγώνας εναντίον του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έχουν σπουδαίους παίκτες σε κάθε ρόλο και θέση. Πρέπει να πιστεύουμε και να συνεχίσουμε να λέμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα μας δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε για να δώσουμε τα πάντα. Για εμάς, το να δίνουμε τα πάντα σημαίνεινα παίζουμε σκληρά, στο μέγιστο των δεξιοτήτων μας»



