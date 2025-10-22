Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ

Onsports Team

Ένα τρίποντο του Μπλατ χάρισε τη νίκη στους Ισραηλινούς (92-91) κόντρα στη «βασίλισσα» - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία.

Άνοιξε η… αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην EuroLeague, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να παίρνει μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με εκπληκτικό τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ στα τελευταία δευτερόλεπτα, η «ομάδα του λαού» επικράτησε 92-91, σε ματς για γερά νεύρα στο Βελιγράδι.

Οι Ισραηλινοί είχαν προβάδισμα 6 πόντων (88-82) στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς. Όμως όπως έγινε με τον Ολυμπιακό πήγαν να τα… θαλασσώσουν, καθώς δέχτηκαν σερί 1-9 με τη Ρεάλ να περνάει μπροστά. Για να έρθει ο Μπλατ με τρίποντο της νίκης και μια άστοχη επίθεση του Χεζόνια, να «σφραγίζει» τη 2η νίκη της ομάδας του Κάτας.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει πλέον ρεκόρ 2-4, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στο 3-3 γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα στο Βελιγράδι (η προηγούμενη από τον Ερυθρό Αστέρα).

Ο Λόνι Ουόκερ είχε 27 πόντους, με τον Σόρκιν να ακολουθεί με 21. Ο Μπρίσετ σημείωσε 18 και ο Μπλατ που καθόρισε το ματς είχε 12. Για την ηττημένη Ρεάλ, ο Χεζόνια είχε 24 και 16 ο Λάιλς.

EUROLEAGUE – 6η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν – Ντουμπάι

21:05 Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσέ

21:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR

21:30 Παρτιζάν – Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός AKTOR 4-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ 4-1

Παρί 3-2

Ζαλγκίρις Κάουνας 3-2

Μπαρτσελόνα 3-2

Ντουμπάι 3-2

Ολυμπιακός 3-2

Μονακό 3-2

Βίρτους Μπολόνια 3-2

Ερυθρός Αστέρας 3-2

Παρτιζάν 3-2

Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Βαλένθια 2-3

Αναντολού Εφές 2-3

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Φενερμπαχτσέ 2-3

Αρμάνι Μιλάνο 2-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4

Βιλερμπάν 1-4

Μπασκόνια 0-5