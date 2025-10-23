Κοινή ανακοίνωση Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε κατά της επιστροφής αγώνων στο Ισραήλ

Onsports Team

Οι δύο τούρκικες ομάδες της EuroLeague αντιδρούν στο ενδεχόμενο επιστροφής των αναμετρήσεων στο Ισραήλ, κάτι που είναι πιθανό να ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε. Οι δύο ομάδες της EuroLeague θέλησαν να εκφράσουν δημόσια την αντίρρησή τους, στο ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι αγώνες της διοργάνωσης στο Ισραήλ. Δηλαδή να παίζουν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ, στην έδρα τους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι δύο ομάδες εξέφρασαν ανοιχτά την αρνητική τους θέση, ενώ είναι σε επαφές τόσο με την κυβέρνηση της Τουρκίας όσο και με την EuroLeague για το θέμα αυτό.

Η ανακοίνωση των τούρκικων ομάδων:

«Έχουν κυκλοφορήσει ειδήσεις σχετικά με το ότι οι ισραηλινές ομάδες θα μπορούν να παίζουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της EuroLeague.

Σε μια ανεπίσημη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση της EuroLeague στις 21 Οκτωβρίου 2025, έγιναν αξιολογήσεις σχετικά με τους αγώνες των ισραηλινών ομάδων.

Αν και το δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η EuroLeague μετά τη συνάντηση και οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, στον Τύπο έδειχναν ότι όλα τα μέλη ενήργησαν με κοινή άποψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία στη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά μόνο η απόφαση να παρακολουθηθεί το θέμα.

Η Αναντολού Εφές και η Φενέρμπαχτσε εξέφρασαν τις αρνητικές τους απόψεις σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν σαφώς τις ανησυχίες τους για το πιθανό αποτέλεσμα σε περίπτωση εφαρμογής της απόφασης.

Οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησής μας και τη διοίκηση της EuroLeague σχετικά με το θέμα αυτό συνεχίζονται. Οι εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό».