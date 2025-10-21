Ισραηλινά Μέσα: «70% πιθανότητες να επιστρέψουν στο Ισραήλ, Μακάμπι και Χάποελ»

Οnsports Τeam

Οι συζητήσεις για επιστροφή των Ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες, για τις υποχρεώσεις τους στη EuroLeague, ξεκίνησαν και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι με το μέρος τους.

Από τη στιγμή που ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης ολοκληρώθηκε έπεσε στο τραπέζι το θέμα της επιστροφής της Μακάμπι και της Χάποελ στις φυσικές τους έδρες για τα παιχνίδια της EuroLague.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ οι συζητήσεις αυτές έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό είναι πολύ πιθανό μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις οι οποίος θα είναι υπέρ των δύο ομάδων του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα και συγκεκριμένα το “Sport 5”, η πιθανότητα να εγκριθεί η επιστροφή των αγώνων στη χώρα ανέρχεται στο 70%, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε συμμαχίες και ψήφους εντός της Λίγκας.

Η τελική απόφαση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, με την τηλεδιάσκεψη να έχει οριστεί για σήμερα (Τρίτη 21 Οκτωβρίου).