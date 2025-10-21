Βίρτους Μπολόνια: Συνεχίζει ακάθεκτος ο Βιλντόζα

Οnsports Τeam

Η ιταλική ομάδα δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει τον Αργεντίνο παίκτη ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τον νόμο στην Ιταλία.

Ο Λούκα Βιλντόζα είναι ο απόλυτος αρνητικός πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών στην Ιταλία, μετά το επεισόδιο που έγινε σε δρόμο της πόλης και οδήγησε στη σύλληψη τόσο του ίδιου του παίκτη όσο και της συζύγου του, αθλήτριας του βόλεϊ, Μιλίτσα Τάσιτς.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού θα κληθεί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη αντιμετωπίζοντας σοβαρές ποινικές κυρώσεις, ωστόσο-σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ-δεν θα του γίνει λύση συμβολαίου.

Αρχικά ο ιταλικός Τύπος ανέφερε πως ο Βιλντόσα κινδύνευε με αποδέσμευση εφόσον κρινόταν ένοχος για την επίθεση αυτή, ωστόσο πλέον δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Μάλιστα ο 30χρονος άσος αγωνίστηκε και στα δύο παιχνίδια της Βίρτους μετά το περιστατικό, αλλά ήταν φανερά επηρεασμένος από όσα έγιναν: στη νίκη επί της Βιλερμπάν στη Γαλλία (83-90) είχε 2 πόντους με 1/5 σουτ σε 20:23, ενώ χθες στην εντός έδρας ήττα από την Κρεμόνα (69-86) είχε 1 πόντους με 0/3 σουτ και 1/2 βολές σε 10 λεπτά.



Επόμενο ματς για την Βίρτους και τον Βιλντόσα είναι αυτό της Παρασκευής απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια (21:00) για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.